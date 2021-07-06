Facebook, Twitter та Google частково підуть з ринку

Технологічні гіганти Google, Facebook і Twitter зробили спільну заяву про намір частково піти з ринку в разі невиконання їх вимог, повідомляє УНИАН.

Йдеться про готовність гігантів залишити ринок Гонконгу в разі прийняття поправок до закону про захист даних.

Як повідомляють зарубіжні видання, компанії заявили про те, що поправки до законопроекту про боротьбу зі збором та публікацією особистої інформації без згоди людини можуть піддати їх персонал ризику кримінального розслідування або судового переслідування через публікації користувачів.

"Єдиний спосіб уникнути цих санкцій для технологічних компаній - це утриматися від інвестування і пропозиції послуг в Гонконзі" , — йдеться в спільному листі компаній.

Скандальні поправки до закону

У травні 2021 року Бюро з конституційних і материкових справ Гонконгу запропонувало поправки до закону про захист даних. Ці поправки передбачають введення штрафів до 1 млн гонконгських доларів (близько $129 тис.) і тюремного терміну до п'яти років.

Однак, розпливчасте формулювання в поправках припускає, що через дії користувачів під кримінальне переслідування можуть потрапити фірми і їх співробітники.

Антимонопольне розслідування

14 червня 2021 року Японія заявила про те, що проведе антимонопольне розслідування проти Apple і Google. В Японії мають намір перевірити, як Apple і Google взаємодіють з японськими виробниками смартфонів.

16 червня 2021 року США закликали Європейський Союз утриматися від зайвого тиску на таких техногігантів, як Google, Amazon, Apple, Facebook і Microsoft.