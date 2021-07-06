Місце падіння пасажирського Ан-26 на Камчатці поки не встановлено
У вівторок під час виконання регулярного пасажирського рейсу за маршрутом Петропавловськ-Камчатський - Палана приблизно за 10 хвилин до часу посадки в аеропорту призначення був втрачений радіозв'язок з екіпажем повітряного судна Ан-26, що належав АТ "Камчатське авіапідприємство", повідомляє Інтерфакс.
На борту знаходилися 22 пасажири, серед яких - двоє дітей, і 6 членів екіпажу.
Метеоумови в момент посадки повітряного судна поблизу аеропорту призначення були складними.
У МНС РФ поки не підтверджують інформацію про встановлення можливого місця падіння пасажирського літака Ан-26 на Камчатці.
"Інформація про виявлення рятувальниками можливого місця падіння пасажирського літака Ан-26 на даний момент МНС Росії не підтверджується. Пошук триває", - сказали журналістам в прес-службі відомства.
Раніше інформоване джерело повідомило, що рятувальники зафіксували слабкий радіосигнал біля узбережжя Камчатки, можливо його видає аварійний радіобуй зниклого Ан-26.
"Зафіксовано дуже слабкий радіосигнал. Імовірно - це радіомаяк бортових самописців зниклого Ан-26. Він активізується в разі руйнування повітряного судна", - сказало джерело.
У свою чергу в прес-службі МНС РФ повідомили журналістам, що ще один вертоліт Мі-8 з рятувальниками на борту вилетів в міський округ
"селище Палана" для пошуку літака.