Українців попередили про небезпеку на Івана Купала
Свято Івана Купала в ніч з 6 на 7 липня багато українців традиційно відзначає з вогнищами і відпочинком біля води. Причому найчастіше веселощі підкріплюється розпиванням алкоголю, повідомляє РБК-Украина.
Свято Івана Купала - час посиленої уваги для рятувальників, оскільки масові народні гуляння несуть в собі небезпеку виникнення пожеж, а також надзвичайних подій на воді.
Щоб безпечно провести свято, потрібно дотримуватися таких порад:
- Для купання вибирати тільки спеціально обладнані для цього місця.
- Уникати водойм з швидкою течією і не плавати поодинці.
- У воді купатися тільки в світлий час доби.
- Категорично не можна заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння.
- Не стрибати через "купальський вогонь", якщо не впевнені в своїх силах.
- Не залишати без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати виникнення пожежі.
- Не дозволяти дітям самостійно відвідувати водойми.
У ДСНС нагадали, що з початку літа на воді загинули 242 людини. Тільки за добу 5 липня потонули 8 людей.
Світлана Мащенко