У Туреччині зафіксували перші зараження штамом "дельта плюс"

Глава Міністерства охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив про перші випадки зараження індійським штамом в країні, повідомляє Лента.Ру.

Повідомляється про трьох зафіксованих випадків зараження варіантом "дельта плюс".

"У трьох провінціях, включаючи Стамбул, зафіксований варіант" дельта плюс ". У всіх випадках хворі були вакциновані. Їх стан добрий, госпіталізації немає", - заявив Коджа.

Він також розповів про 286 випадки зараження "дельта"-варіанті в 30 провінціях республіки.

25 червня в Росії зафіксували перший випадок зараження штамом коронавірусу "дельта плюс".

Мутацію, аналогічну індійському варіанту "дельта плюс", вперше зафіксували в Європі, вона також зустрічається в південноафриканському варіанті. Професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона в США Анча Баранова пояснила, що небезпека штаму "дельта плюс" полягає в тому, що коронавірус може піти від "коктейлю" антитіл, в тому числі з вакцин та сироваток.