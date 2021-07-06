ДФС виявила 1,4 млн літрів контрафактного бензину на 36 млн грн

Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві викрили підприємство в ухиленні від сплати податків, повідомляє ДФС.

"Встановлено, що службові особи одного із товариств протягом тривалого часу здійснювали продаж паливно-мастильних матеріалів за готівковий рахунок без відображення у податковій звітності, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у загальній сумі 4,8 млн грн. та податку на прибуток на суму 4,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області, а саме в офісних приміщеннях, на територіях нафтосховищ та АЗС.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, печатки 6 підприємств, талони та пластикові картки на пальне різних відомих АЗС, бензин, дизпаливо та компоненти для його виготовлення, а також відібрано десять зразків пального для проведення подальшого експертного дослідження.

Проведеними заходами з незаконного обігу вилучено понад 1,4 млн літрів ПММ. Загальна орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 36 млн грн.

Триває досудове розслідування.