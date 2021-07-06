Київ вводить авансовий платіж за опалення

Київ вводить авансовий платіж за опалення

Київська влада запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення. Така система була раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Це означає, що певний відсоток оплати за опалення може бути здійснений за бажанням у літній період.

За словами посадовця, це допоможе вчасно почати опалювальний період і зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими і зменшить навантаження на споживачів.

"Ми запроваджуємо рекомендований авансовий платіж, літній", - заявив Пантелеєв.

Автор: Анастасія Рокитна

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