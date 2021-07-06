Київ вводить авансовий платіж за опалення

Київська влада запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення. Така система була раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Це означає, що певний відсоток оплати за опалення може бути здійснений за бажанням у літній період.

За словами посадовця, це допоможе вчасно почати опалювальний період і зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими і зменшить навантаження на споживачів.

"Ми запроваджуємо рекомендований авансовий платіж, літній" , - заявив Пантелеєв.

Автор: Анастасія Рокитна