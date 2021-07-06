В Україні вперше пройдуть міжнародні військові навчання

У липні в Україні відбудуться багатонаціональні військові навчання "Три мечі-2021" за участю військових з чотирьох країн. Такі навчання проведуть в Україні вперше, повідомляє Лівий берег.

"17-30 липня 2021 в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудуться Багатонаціональні військові навчання Литовсько-польсько-українській бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького "Три мечі 2021", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "Три мечі 2021" - це багатонаціональні навчання, які будуть проведені в якості командно-штабного навчання та навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах.

У навчаннях візьмуть участь більше 1200 військовослужбовців, понад 200 бойових машин із 4 країн - Литовської Республіки, Республіки Польща, України та Сполучених Штатів Америки.

Від України до навчань буде залучено підрозділ 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.