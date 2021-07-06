"Укрзализныця" запланировала 5-летние евробонды

АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму $300 млн, организаторами назначены J.P. Morgan и Dragon Capital, повідомляє Интерфакс-Украина.

По словам источника в банковских кругах, серия звонков с инвесторами начинается во вторник.

Как сообщалось, в середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци" с "негативного" на "позитивный" в связи с финализацией в мае соглашения с АО "Сбербанк" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком. Согласно новым условиям, основная сумма платежа в размере $116 млн, которая должна была быть произведена 31 мая, теперь равномерно распределена.

"Мы ожидаем, что УЗ произведет своевременную выплату последнего платежа в размере $50 млн по еврооблигациям 2021 года в сентябре. Поэтому мы подтвердили наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "CCC" и удалили его из списка CreditWatch, куда он был помещен с негативными последствиями 21 апреля" , - отметило агентство.

Агентство также отмечало, что показатели кредитоспособности УЗ начали восстанавливаться после слабого 2020 года, но операционная среда остается сложной.

В настоящее время, по данным УЗ, компания работает над несколькими вариантами рефинансирования долга "Сбербанка", которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре.

"Укрзализныця" по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка против 2,99 млрд грн чистой прибыли в 2019 году, а ее выручка сократилась на 16,7% - до 75,3 млрд грн.

Компания в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.