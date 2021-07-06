Літак Ан-26 розбився біля берегової лінії на Камчатці

Зниклий з радарів Ан-26 зазнав катастрофи в 4-5 км від злітно-посадкової смуги аеродрому Палана у берегової лінії на Камчатці, повідомляє Інтерфакс.

"Місце виявлення: близько 4-5 км від злітно-посадкової смуги з боку берегової лінії. Рятувальниками виявлені уламки повітряного судна. З огляду на географічні особливості ландшафту, рятувальні роботи ускладнені" , - сказали у відомстві.

"За попередніми даними, загинули всі пасажири і екіпаж. В цілому - 28 осіб" , - сказав співрозмовник агентства.

У свою чергу в МНС РФ журналістам повідомили, що уламки літака виявлені на відстані 3,8 км від аеропорту. До місця слідують рятувальники на всюдиходах. Просування ускладнене темним часом доби і морським припливом.

У вівторок під час виконання регулярного пасажирського рейсу за маршрутом Петропавловськ-Камчатський - Палана приблизно за 10 хвилин до часу посадки в аеропорту призначення був втрачений радіозв'язок з екіпажем повітряного судна Ан-26, що належав АТ "Камчатське авіапідприємство". На борту знаходилися 22 пасажири і 6 членів екіпажу. Метеоумови в момент посадки повітряного судна поблизу аеропорту призначення були складними.