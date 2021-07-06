Кубою пронісся тропічний шторм: є загиблі

На Кубу обрушився тропічний шторм "Ельза". Стихія вже забрала життя трьох осіб. Епіцентр стихії пройшов поблизу столиці Гавани, повідомляє УНІАН.

Пориви вітру місцями досягали 95 кілометрів на годину. Евакуйовано понад 180 тисяч чоловік. Після шторму острів тепер готується ще й до паводків.

Стихія вже забрала три життя.

Раніше "Ельза" вдарив по Домінікані – там загинуло двоє людей. Це 75-річна жінка і 15-річний юнак.

За даними синоптиків, шторм рухається в бік Флориди.