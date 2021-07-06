Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити Татарова

Президент України Володимир Зеленський відповів відмовою на петицію № 22/114822-еп "Негайно звільнити Олега Татарова - заступника голови офісу Президента Зеленського", розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 26.03.2021 громадянином Шабунініним, повідомляє Страна.ua.

У відповіді президента є відсилання до 19 ст. Конституції, згідно з якою "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством" і вказівка на те, що ОП в своїй діяльності керується Конституцією.

"Згідно зі статтею 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто електронну петицію № 22/114822-еп "Негайно звільнити Олега Татарова - заступника голови офісу Президента Зеленського", розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 26.03.2021 громадянином В.В.Шабуніним, яка набрала більше 25 000 підписів громадян.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з Положенням про Офіс Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 № 436 (зі змінами), Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції Украіни.

Офіс Президента України в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому порядку", - йдеться у відповіді на петицію про звільнення Татарова.