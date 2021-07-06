Amazon зареєструвала юрособу в Україні

Американський інтернет-рітейлер Amazon зареєстрував в Україні юридичну особу. Але запускати у країні свій онлайн-магазин відома корпорація не буде, основна мета реєстрації - популяризація Amazon Web Services (хмарні послуги), повідомляє AIN.ua.

Йдеться про ТОВ "Амазон Дата Сервісес Україна". За даними Youcontrol, компанія була зареєстрована 7 грудня 2020 року за адресою: Київ, Майдан Незалежності, 2. Директор представництва - Денис Головатюк. Основний вид діяльності - обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язаної з ними діяльність.

Розмір статутного капіталу складає 1,4 млн грн. При цьому за 2020 рік у компанії, за даними податкової, немає доходів і прибутку.

Засновником "Амазон Дата Сервісес Україна" вказано А100 РОУ ІНК (США).