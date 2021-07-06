Мінінфраструктури оприлюднило проект наказу про підвищення залізничних тарифів

Міністерство інфраструктури України виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом, повідомляє РБК-Украина.

Відповідно до проекту, позакласові вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 та 2 класу тарифи просто підвищать, зазначили у прес-службі міністерства.

Так, для 1 класу підвищення складе майже 30%. Для вантажів 1-го тарифного класу передбачається поступове збільшення рівня тарифів на 8% з 1 вересня 2021 року, та ще на 20,4% - з 1 січня 2022 року. А для вантажів 2-го тарифного класу ціна на перевезення виросте на 8% з 1 вересня 2021 року, і ще на 6,5% - з 1 січня 2022 року.

Зміняться тарифи й на порожні вагони.

"При розрахунку тарифу за перевезення з-під вивантаження вантажів 1-го тарифного класу і вантажів позакласної групи під наступне навантаження на рівні тарифів з-під вивантаження вантажів 2-го тарифного класу, харчів та енергетичних газів під наступне навантаження" , - сказано у проекті.

У випадку, якщо цей проект ухвалять, вартість товарів, які перевозяться залізною дорогою, зросте. В першу чергу це стосуватиметься позакласних вантажів - наприклад, піску та щебеню.