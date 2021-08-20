Мереживні сукні: модний хіт 2021 року

Мереживо - наймодніший хіт 2021 року. Кількість речей з багатоликого мережива в найсвіжіших колекціях кращих модельєрів світу вражає уяву. Ще б пак, адже цей матеріал буквально втілює жіночність, вишуканість і розкіш, повідомляє Shoppingcenter.

Всілякі мереживні сукні можуть виглядати елегантно і звабливо, царствено і ніжно - дивлячись, яку тканину і фасон ти вибереш.

Раніше чудові білі сукні носили тільки наречені. Тепер на весілля модно одягати червоні та навіть чорні весільні сукні, а для звичайного життя - білі.

Стереотип, нібито мереживо доречно лише на нижній білизні - давно розвінчаний. Зрозуміло, там воно теж виглядає приголомшливо, але сучасні мереживні сукні мають чудовий вигляд не тільки в будуарах, але і в офісах, на прогулянці, на ділових та персональних зустрічах.

Чорну мереживну сукню - втілена сексуальність.

Окремо варто приділити увагу саме чорного кольору. Навіть скромна обробка з чорного мережива автоматично робить наряд розкішним, будь це хоч найпростіше маленьке чорне плаття. Що вже говорити про повністю мереживні сукні - від них буквально перехоплює дух!