Модні мереживні сукні: модний хіт 2021 року.

Мереживо - наймодніший хіт 2021 року. Кількість речей з багатоликого мережива в найсвіжіших колекціях кращих модельєрів світу вражає уяву. Ще б пак, адже цей матеріал буквально втілює жіночність, вишуканість і розкіш, повідомляє Shoppingcenter.

Всілякі мереживні сукні можуть виглядати елегантно і звабливо, царствено і ніжно - дивлячись, яку тканину і фасон ти вибереш.

Модні мереживні сукні

Раніше чудові білі сукні носили тільки наречені. Тепер на весілля модно одягати червоні та навіть чорні весільні сукні, а для звичайного життя - білі.

Мереживне плаття з колекції Elie Saab

Коротке мереживне плаття, фото з колекції Elie Saab

Модне мереживне плаття з колекції Elie Saab

Стереотип, нібито мереживо доречно лише на нижній білизні - давно розвінчаний. Зрозуміло, там воно теж виглядає приголомшливо, але сучасні мереживні сукні чудово виглядають не тільки в будуарах, але і в офісах, на прогулянці, на ділових та персональних зустрічах.

Модне мереживне плаття з колекції Zimmerman

Чорну мереживну сукню - втілена сексуальність.

На фото мереживні чорні сукні з колекцій Dolce & Gabbana і Jovani

Окремо варто приділити увагу саме чорного кольору. Навіть скромна обробка з чорного мережива автоматично робить наряд розкішним, будь це хоч найпростіше маленьке чорне плаття. Що вже говорити про повністю мереживні сукні - від них буквально перехоплює дух!

Модний наряд з колекції Dolce & Gabbana

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