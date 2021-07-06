ЄБРР назвав найуспішніші банки-партнери з усього світу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) назвав найбільш успішні банки-партнери з усього світу та найактивніших гравців у Green TFP 2020, до списку яких потрапив український ПАТ Акціонерний банк Укргазбанк, повідомляє УНИАН.

Зокрема, український державний "Укргазбанк" отримав нагороди відразу в двох номінаціях – "Угода року" і "Найактивніший банк-емітент в Україні". Церемонія нагородження відбулася під час першої віртуальної інформаційної сесії TFP 30-ї Щорічної зустрічі ЄБРР.

Так, у першій номінації "Укргазбанк" переміг разом з банком SEB (Фінляндія) – за сприяння відповідальному ставленню до природних ресурсів і навколишнього середовища (зокрема, управління лісовими ресурсами) шляхом підтримки торгівлі екологічно перероблюваною паперовою продукцією. За даними експертів, це зменшує викиди СО2 еквівалентно посадці понад 700 тисяч дерев.

"Цьому передувало фінансування "Укргазбанком" закупівлі нашим клієнтом екологічно чистої паперової сировини у фінської компанії – одного з найбільших виробників такої сировини в світі. Цю сировину наш клієнт використовує для виробництва еко-посуду відомих світових брендів в Україні. Green TFP дозволяє банкам-партнерам використовувати свої механізми фінансування торгівлі для підтримки експорту, імпорту та місцевого розподілу сучасних технологій і матеріалів відповідно до підходу ЄБРР щодо переходу до зеленої економіки (GET)" , – зазначили в прес-службі банку.

Крім того, йдеться в повідомленні, "Укргазбанк" став найактивнішим банком-емітентом в Україні.