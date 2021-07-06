Ціни на бензин і дизпаливо продовжили зростання

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо 6 липня 2021 року продовжили зростання в порівнянні з попереднім торговим днем. Ціни на автомобільний газ поки стабільні, повідомляє РБК-Україна.

Фото: ціни на АЗС (інфографіка РБК-Україна)

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,15 гривень за літр (+0,08 гривень), на бензин А-95 - 30,08 гривень за літр (+0,07 гривень), на дизельне паливо - 28,36 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 15,36 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки опублікувало нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива. Саме від неї АЗС встановлюють свою націнку.

З урахуванням максимальних націнок ціна бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,55 гривень за літр.