Білорусь заборонила два українські телеканали
Міністерство інформації Білорусі прийняло рішення про припинення мовлення двох українських телеканалів - UA та KVARTAL TV (Квартал ТВ), повідомляє Кореспондент.
Дозволи на мовлення були анульовані в понеділок, 5 липня.
"Підставою для прийняття рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізації іноземних ЗМІ. В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення", - йдеться в повідомленні міністерства.