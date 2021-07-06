Прання делікатній одягу: про що головне пам'ятати

Для більшості людей кидання білизни в пральну машину - така стандартна частина їх щотижневого розпорядку, що практично все робиться на автоматі. Зрештою, наскільки складно додати порошок і натиснути кнопку, повідомляє WomanEL.

Однак оманлива простота цього повсякденного завдання може в кінцевому підсумку викликати серйозні проблеми. Особливо коли мова йде про прання делікатних речей.

Вивернути делікатні речі навиворіт

Більшість експертів згодні з тим, що шовк, синтетика (наприклад, поліестер і ацетат), мереживо, тонкий трикотаж, шифон, шерсть, оксамит, поліестер і інші легкі тканини належать до категорії делікатних тканин. Ці чудові тканини вимагають додаткового догляду, щоб вони виглядали якнайкраще.

Якщо ви хочете, щоб одяг з делікатних тканин прослужили довго, потрібно вивернути його навиворіт, перш ніж кидати в пральну машину.

Тисячі поворотів при кожному пранні викликають тертя між одягом. Це тертя може привести до вицвітання друкованої графіки на футболці, а також викликати утворення складок на деяких тканинах, таких як шерсть і кашемір.

Ще одна помилка - ви перете відразу кілька речей різних делікатних тканин. Делікатні речі втрачають форму при пранні з несхожими тканинами. Спробуйте використовувати сітчастий мішок для прання, щоб відокремити речі.

Виберіть делікатний цикл і найнижчий цикл віджиму, щоб уникнути пошкоджень.