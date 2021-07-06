Зелена енергія побила антирекорд за вартістю

Електроенергія з відновлюваних джерел стала дешевшою, ніж будь-коли. З 2009 по 2020 рік вартість електрики, виробленої за допомогою сонячних електростанцій, впала на 90%. В цілому "світло" з наземних вітроелектростанцій та новітніх сонячних електростанцій виявилося дешевшим, ніж у недавно побудованих вугільних станцій, повідомляє Сегодня.

Про це свідчать дані досліджень, проведених Lazard Levelized Cost of Energy і Our World in Data.

"Історично поновлювані джерела енергії були дорогими, ціни на них були неконкурентоспроможними в порівнянні з викопними видами палива. Однак за останнє десятиліття це змінилося" , – йдеться в матеріалі.

Зокрема, вартість 1 Мвт-год, виробленого за допомогою кам'яного вугілля, у 2020 році склала 112 доларів, а за допомогою вітряної установки – 40 доларів. Нові ТЕЦ на газу виробляють 1 МВт-год аж за 175 доларів, а ядерна енергія подорожчала до 163 доларів за 1 МВт-год.

Аналітики вважають, що завдяки здешевленню виробництва поновлювані джерела будуть лідирувати на ринку вже в недалекому майбутньому. За їхніми прогнозами, до 2050 року на зелену енергетику буде припадати більше половини світового виробництва електроенергії. Частка світової електроенергії з поновлюваних джерел уже виросла з 18% у 2009 році до майже 28% у 2020 році.