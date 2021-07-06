Вихід Медведчука з ТКГ зупинив мінський процес
Вихід голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народного депутата Віктора Медведчука з Тристоронньої контактної групи паралізував мінський процес, внаслідок чого Москві тепер ні з ким вести переговори про припинення конфлікту на Донбасі, повідомляє UBR.
"Росія повністю змінила свою тактику на українському напрямку. З переговорного процесу зусиллями Зеленського і Єрмака "випав"Віктор Медведчук, потім "паралізувало" мінську контактну групу, і домовлятися, таким чином, стало нікому і ні з ким, а потім президент Росії розставив всі точки щодо втраченої суб'єктності Києва", - відзначає аналітик Олександр Артищенко.
За словами аналітика,
"працювати-то в Києві Москві більше ні з ким" і
"комунікація в мінському форматі між Москвою і Києвом перервана".
Раніше президент Росії Володимир Путін назвав антиконституційним арешт голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народного депутата Віктора Медведчука.
"Ну, ось Віктора Медведчука, який, насправді, на мій погляд, є українським націоналістом - взяли, замкнули його напередодні виборчої кампанії вдома, браслет наділи. Значить, приймаються рішення абсолютно незаконні і неконституційні. На це ніхто не звертає увагу.
Просто як би всередині країни дають зрозуміти, що немає ніякої легальної можливості у тих сил, які хочуть збудувати і зміцнювати свою країну, в тому числі на шляхах будівництва нормальних відносин з Росією, - у них немає ніяких шансів. Пригнічують на корені - когось садять в тюрму, когось під домашній арешт, когось вбивають на вулицях", - заявив Путін під час прямої лінії.