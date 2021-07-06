Вихід Медведчука з ТКГ зупинив мінський процес

Вихід голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народного депутата Віктора Медведчука з Тристоронньої контактної групи паралізував мінський процес, внаслідок чого Москві тепер ні з ким вести переговори про припинення конфлікту на Донбасі, повідомляє UBR.

"Росія повністю змінила свою тактику на українському напрямку. З переговорного процесу зусиллями Зеленського і Єрмака "випав"Віктор Медведчук, потім "паралізувало" мінську контактну групу, і домовлятися, таким чином, стало нікому і ні з ким, а потім президент Росії розставив всі точки щодо втраченої суб'єктності Києва ", - відзначає аналітик Олександр Артищенко.

За словами аналітика, "працювати-то в Києві Москві більше ні з ким" і "комунікація в мінському форматі між Москвою і Києвом перервана".

Раніше президент Росії Володимир Путін назвав антиконституційним арешт голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народного депутата Віктора Медведчука.

"Ну, ось Віктора Медведчука, який, насправді, на мій погляд, є українським націоналістом - взяли, замкнули його напередодні виборчої кампанії вдома, браслет наділи. Значить, приймаються рішення абсолютно незаконні і неконституційні. На це ніхто не звертає увагу.