У Бельгії 11-річний вундеркінд став бакалавром фізики

Вундеркінд на ім'я Лоран Сімонс з бельгійського міста Остенде отримав диплом бакалавра з фізики в Університеті Антверпена у віці 11 років, повідомляє Новое время.

Причому на це в нього пішов всього рік. Раніше Сімонс закінчив середню школу за 1,5 року і отримав атестат у 8 років.

Фото: laurent_simons / instagram

"Мені все рівно, чи молодше я. Я розглядаю це виключно заради отримання знань. У квітні минулого року я пройшов кілька уроків по класичній механіці та квантовій фізиці. Мені відразу захотілося дізнатися про це все. Тепер я відклав усю свою решту роботи, щоб уникнути в це ", - розповідає він у інтерв'ю для De Telegraaf.

Тепер Сімонс хоче отримати ступінь магістра фізики в Університеті Антверпена. Також він буде працювати над своєю докторською дисертацією.

"Моя мета - безсмертя. Я хочу мати можливість механізувати якомога більше частин свого тіла", - продовжує він.

Також хлопчик уточнив, що квантова фізика - це лише початок його шляху та "перша частина головоломки".