Лукашенко пригрозив Заходу обмежити транзит транспорту

Лукашенко пригрозив Заходу обмежити транзит транспорту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС та США не визнають законно обраним, знову пригрозив західним країнам обмеженням транспортного транзиту через територію республіки в разі подальшого посилення санкцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"А якщо будете нагнітати обстановку відповідну проти Білорусі новими етапами санкцій - то будете об'їжджати (Білорусь) по Північному полюсу і через Середземне море", - заявив Лукашенко на нараді з урядом.

При цьому, за його словами, поки білоруська влада "поводяться по-людськи в плані транзиту, пересування вантажного, легкового транспорту і так далі".

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко в свою чергу підтвердив, що обмеження транзиту через республіку для західних перевізників є одним можливих варіантів реакції на посилення санкцій.

"Що стосується транзиту і інших маршрутів - ця опція (у відповідному пакеті) є, але ми будемо дивитися на поведінку наших європейських партнерів і задіяти ті заходи, які будуть адекватними зараз і не принесуть шкоди білоруській економіці", - сказав прем'єр-міністр.
"Ми в принципі не прихильники торгових воєн. У нас є ряд кроків політико-дипломатичного характеру, і досить жорсткі кроки були зроблені по лінії міністерства закордонних справ протягом минулого тижня і в кінці червня. У нас вироблені додаткові кроки, які ми будемо застосовувати в випадку посилення тиску на нашу країну", - додав Головченко.

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