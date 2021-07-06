Лукашенко пригрозив Заходу обмежити транзит транспорту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС та США не визнають законно обраним, знову пригрозив західним країнам обмеженням транспортного транзиту через територію республіки в разі подальшого посилення санкцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"А якщо будете нагнітати обстановку відповідну проти Білорусі новими етапами санкцій - то будете об'їжджати (Білорусь) по Північному полюсу і через Середземне море", - заявив Лукашенко на нараді з урядом.

При цьому, за його словами, поки білоруська влада "поводяться по-людськи в плані транзиту, пересування вантажного, легкового транспорту і так далі".

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко в свою чергу підтвердив, що обмеження транзиту через республіку для західних перевізників є одним можливих варіантів реакції на посилення санкцій.

"Що стосується транзиту і інших маршрутів - ця опція (у відповідному пакеті) є, але ми будемо дивитися на поведінку наших європейських партнерів і задіяти ті заходи, які будуть адекватними зараз і не принесуть шкоди білоруській економіці", - сказав прем'єр-міністр.