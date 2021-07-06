Печіння стоп може бути небезпечною ознакою

Хворобливе відчуття печіння стоп різного ступеня тяжкості, від легкої до болісної. Може супроводжуватися поколюванням, онімінням кінцівок. У деяких випадках відчуття можуть бути настільки болючими, що заважають сну, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Часто синдром печіння ніг є ознакою або запалення фасції (шар фіброзної тканини на підошві), або пошкодження нерва (периферична невропатія). Пошкодження нерва має багато різних причин, включаючи діабет, хронічне вживання алкоголю, вплив токсинів, дефіцит деяких вітамінів групи В або ВІЛ-інфекцію.

Тимчасове печіння або запалення ступень може викликати зайве навантаження на стопи або грибкова шкірна інфекція. Більш детально дивіться далі у відео.