Екзотичні фрукти: як правильно вибирати

При купівлі овочів та фруктів важливим є все: час та місце їх збирання, спосіб транспортування та пакування, умови продажу. Від усього цього залежить і зовнішній вигляд продуктів, і їх смакові якості, і термін зберігання. То як же обрати овочі та фрукти, щоб завжди отримувати задоволення від їх споживання, повідомляє 24 Канал.

Кокос

При виборі кокоса насамперед потрясіть горіх – вода всередині повинна плескатися. Відсутність соку або його невелика кількість може означати, що плід старий або має пошкодження, через які рідина витекла. Ніяких тріщин, плям цвілі та гниття на кокосі бути не повинно.

Авокадо

Недозрілий (твердий і зелений) дозріє на підвіконні протягом 3 – 5 днів. Головне – не покласти в кошик занадто м'який, майже коричневий овоч.

Манго

Стиглий фрукт – м'який, але пружний на дотик. Плід повинен піддаватися натисканню, проте зайва м'якість свідчить про перезрілість. Є темні цятки – відмінно, манго дозрів.

Банани

Банани, навпаки, можна брати недозрілими, зеленими. Особливо, якщо не плануєте з'їсти їх в день покупки. Для вживання тут і зараз можна брати жовті з невеликими коричневими плямами.

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Ананас

Запах такого тропічного фрукта, як ананас, повинен бути ніжним і ледь помітним. Різкий може вказувати на початок процесу гниття. Відсутність запаху – про незрілість. При натисканні стиглий ананас продавлюється, але залишається пружним, а при поплескуванні видає глухий (а не порожній) звук.