FlixBus відкрив три нових міжнародних маршрути з України

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України, починаючи з 20 липня: Київ-Прага-Плзень, Львів-Вроцлав та Львів-Будапешт, повідомляє Экономическая правда.

Прес-служба компанії зазначає, що до 8 липня включно на ці лінії діє розпродаж - квитки від 149 грн.

Повні маршрути нових ліній:

N3270: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Краків - Катовіце - Острава - Оломоуць - Брно - Прага - Плзень.

3231: Львів - Краків - Катовіце - Ополе - Вроцлав.

3285: Львів - Мукачево - Ужгород - Ньїредьгаза - Будапешт.

"За лініями закріплені фірмові зелені автобуси FlixBus, кожен з яких відповідає високим стандартам компанії щодо комфорту: зручні сидіння з розширеним місцем для ніг, електричні розетки, безкоштовний Wi-Fi, туалет у салоні, кондиціонер та регулярна дезинфекція салону.На всіх трьох лініях оголошена акція: три дні - 6, 7 і 8 липня - квитки можна купити від 149 грн. Розпродаж діє на поїздки від 20 липня до 9 серпня 2021 року, а кількість акційних квитків обмежена" , - заявили у прес-службі.

"Компанія також оголосила набуття містом Лева статусу транспортного хаба FlixBus - так оператор перевезень називає міста, через які проходить максимальна кількість автобусних ліній та які є зручними транспортними вузлами для пасажирів.