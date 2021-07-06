Україна продовжила санкції проти російських нафтових гігантів

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на три роки продовжила санкції, введені в травні 2018 р. щодо російських нафтових компаній «Роснафта», «Лукойл» і ряду дочірніх структур російського монополіста «Газпрому», повідомляє Enkorr.

Про це свідчить інформація в додатках до рішення РНБО від 18 червня 2021 р.

Зокрема, щодо НК «Роснафта» і компанії «Роснафта Трейд Лімітед» (Кіпр, м Лейкосія) обмежувальні заходи залишаються незмінними: блокування активів, обмеження торгових операцій і запобігання виведення їх капіталів за межі України. Відзначимо, що в первісній версії документа від 2018 року щодо «Роснафти» не було пункту про обмеження торгових операцій.

Під аналогічні заборони потрапили компанії «Газпром Міжрегіонгаз», «Газпром Нафта», «Газпром Геологорозвідка», «Газпром газонафтопродукти холдинг», «Газпром газнагляду» та інші дочірні структури концерну.

При цьому для компанії «Лукойл» нові санкції не передбачають заборони на ведення торговельної діяльності та блокування активів, але з'явилася заборона на участь у приватизації, як і раніше діють обмеження щодо запобігання виведенню капіталу.

Тим часом під персональні санкції рішенням РНБО потрапив офіційний представник президента нафтової компанії «Лукойл» в Україні Чмихалов Сергій Вікторович (громадянин РФ).

У пакеті санкцій проти нього - блокування активів, обмеження торгових операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, запобігання виведення капіталів, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Крім того, проти Чмихалова застосовується заборона на участь у приватизації та оренди державного майна, повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, заборона на видачу дозволів і ліцензій Національного банку України та ін.

Як можуть бути застосовані ці санкції, наразі невідомо. Ми звернулися із запитом до юридичних компаній.