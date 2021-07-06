Кредитори в обхід суду арештовують майно і рахунки боржників

Станом на початок липня в Єдиному держреєстрі боржників знаходилися 390 755 виконавчих проваджень, відкритих на підставі так званого виконавчого нотаріального напису, а не судових рішень, повідомляє Опендатабот.

Щоб прискорити і здешевити процес стягнення боргів, колектори, ломбарди, кредитні організації та деякі банки все частіше звертаються в обхід суду до нотаріусів і отримують від них виконавчий напис - документ, якого достатньо, щоб заблокувати рахунки неплатника і накласти арешт на його майно.

"Виконавчий напис - досить зручний інструмент для захисту прав кредитора. Через виконавчий напис набагато простіше стягнути заборгованість, ніж зробити це через суд, і отримати такий напис у нотаріуса досить нескладно. Але також це і зручний інструмент для зловживань", - розповів адвокат і партнер в юридичній фірмі Bargen Андрій Гевко.

За його словами, бувають випадки, коли нотаріуси не належним чином перевіряють документи і видають написи "сумнівним" організаціям.

При цьому такий напис можна оскаржити в суді. Для цього потрібно виявити невідповідність хоча б одному з таких фактів:

виконавчий напис видано на підставі документів, які є в переліку, встановленому законодавством;

нотаріус перевірив, що заборгованість безперечна і підтверджується відповідними документами;

кредитор надав докази, що заборгували саме йому;

з дня виникнення заборгованості пройшло не більше трьох років.

Так, за минулий рік боржники через суд скасували 5772 виконавчих написи, що удвічі більше, ніж у 2018 році - 2923 відміни.