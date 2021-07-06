В Одесі обвалився будинок

У центрі Одеси обвалився двоповерховий будинок. Будинок впав на припарковані автомобілі. Загиблих і постраждалих немає, повідомляє Кореспондент.

"Сьогодні о 12:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про руйнування будинку по вулиці Старопортофранківській. По прибуттю перших підрозділів було встановлено руйнування двоповерхового нежилого будинку (в минулому котельня відділення дезинфектології) на площі 100 кв. метрів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що уламки будівлі впали на парковку і частково пошкодили два легкових транспортних засоби. Їхніх власників встановлюють. У відомстві додали, що є загроза подальшого руйнування будинку.