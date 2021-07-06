Авторинок Європи повертається до "докарантінним" продажу. Що беруть?

Кілька десятків брендів, в числі яких Smart, Seat, Tesla, MG, Hyundai, Kia, Lamborghini, Honda, Mini, BMW, Land Rover, Lexus і Audi, повідомили про тризначному збільшенні відсотка продажів в порівнянні з результатами річної давності, повідомляє Auto.Ria.

Більшість представлених в Європі автомобільних брендів повідомило про значне збільшення продажів в травні, що дозволило європейському ринку в цілому злетіти більш ніж на 70%. За повідомленням аналітичного бюро JATO Dynamics, різкий приріст відбувся в порівнянні з катастрофічним спадом в травні 2020 року, коли через обмеження, викликаних пандемією, було закрито багато дилерські центри і простоювали автозаводи, - до того ж, не тільки в Європі.

Сильніше інших брендів на європейських ринках «вистрілив» Smart: продажу сіті-карів збільшилися на 256 відсотків! Так, перерахунок «по головах» дає не такий значний результат: в травні дилери Smart продали всього 3398 авто, - але і це здорово в порівнянні з результатом річної давності (955 машин в травні 2020 го). Непогано впоралася із завданням Tesla: продажі виросли на 219 відсотків завдяки високому попиту на новий Model 3 (8824 авто проти 2776 роком раніше).

Aston Martin підскочив на 206% за рахунок жвавих продажів кросовера DBX (193 проти 63 одиниць), Seat виріс на 168 відсотків за допомогою кросоверів Arona і Tarraco (45 619 авто проти 17 046). Викуплений китайцями MG завдяки повністю електричному універсалу MG5 додав на 162 відсотка (500 продажів замість 191), а Honda виросла на 130% за рахунок хетчбека Jazz (6485 автомобілів проти 2819 в травні 2020 го).

Втім, лідери ринку «в індивідуальному заліку» показують високі результати навіть поодинці, без допомоги побратимів по бренду. Наприклад, Volkswagen Golf став в травні найбільш затребуваним автомобілем Європи (втретє поспіль!) З результатом в 23 190 автомобілів, проданих за місяць. Найближчим переслідувачем «Гольфа» виявився Renault Clio, а замкнув трійку європейських лідерів травня Fiat 500 (зізнатися, раптово).

Примітно, що всі автомобілі в топ-20 за підсумками травня збільшили продажі в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. А найближчої до верхівки рейтингу легковиком, продажі якої хоч трохи впали, став Ford Focus, що опустився на 50 рядок (6777 проданих авто, -12% в порівнянні з травнем 2020 го).

Топ-20 найбільш продаваних авто травня в Європі

Volkswagen Golf: 23, 190 машин (+ 77%) Renault Clio: 19, 703 (+ 23%) Fiat 500: 18 353 (+ 161%) Volkswagen T-Roc: 18 261 (+ 87%) Toyota Yaris: 17 644 (+ 111%) Peugeot 2008: 16, 391 (+ 94%) Volkswagen Tiguan: 16, 350 (+ 58%) Peugeot 208: 15 944 (+ 44%) Opel Corsa: 15, 748 (+ 67%) Skoda Octavia: 15, 610 (+ 80%) Dacia Sandero: 15,026 (+ 41%) Citroen C3 14 527 (+ 67%) Ford Puma: 14 338 (+ 159%) Peugeot 3008: 14 215 (+ 102%) Volkswagen Polo: 14 201 (+ 74%) Renault Captur: 13, 849 (+ 38%) Hyundai Tucson: 13 425 (+ 199%) Toyota Corolla: 12 311 (+ 97%) Volkswagen T-Cross: 12 286 (+ 90%) Volvo XC40: 12 140 (+ 167%)

За сумою продажів протягом п'яти місяців 2021 року «царем гори» теж виявився Golf з результатом 99 255 автомобілів: він випередив попереднього лідера по Європі - Peugeot 208, який, не дивлячись на зростання в 45%, все ж відстав від "Гольфа" на 3670 недопродані авто.

У п'ятірку лідерів за цей період також увійшли Toyota Yaris (92 559 проданий автомобіль, + 66% в порівнянні з 5 місяцями 2020 го), Peugeot 2008 (88 041 авто, + 143%) і Renault Clio (87 558 примірників, +7 , 2 відсотка). Ford Focus, за підсумками 5 місяців втратив 31% продажів в Європі (44 633 авто), все ж оминув VW Passat (44 139 угод) і зайняв 33 рядок рейтингу.