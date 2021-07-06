Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на ЧС у Москву

Збірна України з пляжного футболу не поїде на чемпіонат світу, який пройде в Москві з 19 по 29 серпня. Таке рішення було ухвалено Українською асоціацією футболу (УАФ) та Асоціацією пляжного футболу нашої країни (АПФУ), повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє видання Tribuna, раніше віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався з гравцями й обіцяв їм призові за вихід до фінальної частини світової першості.

Наша національна команда посіла друге місце у відбірковій групі, вигравши два матчі та програвши один. У чвертьфіналі плей-оф Україна в неймовірному за напругою поєдинку здолала Швейцарію з рахунком 6:5 і забезпечила собі путівку на чемпіонат.

Збірна України з пляжного футболу посіла друге місце в європейській кваліфікації. Джерело: Facebook АПФУ

За підсумками відбору наша збірна посіла друге місце в європейській частині кваліфікації. У півфіналі плей-оф українці здолали чинних чемпіонів світу – португальців – з рахунком 1:0, а у фіналі поступилися іспанцям (2:5). Наша національна команда потрапила на ЧС вперше за 8 років.

Збірна України з пляжного футболу програла Іспанії у фіналі відбору. Джерело: Facebook АПФУ

У турнірі візьмуть участь 16 збірних. Жеребкування фінальної частини змагання заплановане на 8 липня в Цюріху.