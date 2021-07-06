У Чехії зафіксували вибух на заводі біопалива

У Чехії стався вибух на заводі з виробництва біопалива. Постраждало четверо людей, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що випадок стався в місті Ловосице в Устецькому краї на території заводу, який належить компанії Preol.

Перед вибухом працівники заводу намагалися розібратися із запалюванням проводки. Після цього стався вибух гексана.

Фото: twitter.com/HzsUlk

Один з постраждалих отримав важкі травми і доставлений вертольотом рятувальних служб в медустанову.

Уточнюється, що витоку небезпечних речовин не сталося і ніякої небезпеки для місцевих жителів немає.