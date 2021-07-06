МЗС РФ про інцидент з Defender: Великобританія "потакає" Україні

При повторенні інциденту з британським есмінцем Defender у Чорному морі Росія може нанести удар. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє Вести.

За словами Рябкова, РФ може прийняти рішення про застосування сили до "порушника державного кордону".

"Готові дати відсіч будь-якому авантюристові. Але попереджаємо, що краще все ж залишити Чорне море мирним і не займатися розігрівом реваншистських настроїв, якими охоплена значна частина київської верхівки", - заявив Рябков.

Він підкреслив, що Великобританія пішла на провокацію, бо звикла "потакати" Україні. За його словами, США та інші країни НАТО чинять так само. У приклад заступник міністра закордонних справ Росії привів вчення Sea Breeze-2021.