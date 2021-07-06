Міжбанк: євро в центрі уваги

У вівторок різке падіння євро до американського долара на міжнародному ринку FOREX спровокувала зростання попиту на безготівкову валюту на міжбанківському валютному ринку України.

Багато компаній, бачачи, як євро падає, поспішили купити його через крос-курс з американським доларом, для чого почали купувати сам долар. Тим більше, що сьогодні він опустився до 27,22 гривень на покупку і 27,245 гривень на продажу. Зростання числа покупців не тільки порушив тренд на зміцнення гривні, але і повернув котирування до рівня 27,30 гривень.

Готівковий ринок також відреагував на зростання котирувань на міжбанку. Курс долара в обмінниках Києва перед обідом опустився до 27,20 гривень, але потім відскочив вгору, і після обіду долар продавали вже по 27,24 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня вівторка піднявся до 1,1895 долара, але потім різко пішов вниз після публікації даних про обсяг виробничих замовлень в Німеччині, які вийшли набагато гірше прогнозованих. До обіду євро опустився на 65 пунктів, до 1,1830 долара, де його нарешті почали купувати. Готівковий курс євро, відреагувавши на зниження на FOREX, також знизився до 32,29-32,30 гривень.

Російський рубль в першій половині дня подешевшав з 73,15 до 73,50 рублів за долар. Ціна готівкового рубля в столиці продовжує залишатися в межах 3,70-3,75 гривні за 10 рублів.