"Балканський потік": скільки може втратити Україна

Після запуску "Балканського потоку" з 1 січня 2021-го Україна втратила 25 млрд кубометрів транзиту. В майбутньому український маршрут буде розглядатися як резервний трубопровід на випадок ремонтів, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев. За його словами, спорудження перемички між Сербією і Угорщиною і можливе подальше продовження "Балканського потоку" в Австрію ще не відрізає нас від транзиту повністю, але істотно його скорочує.

"Про втрату 25 млрд кубометрів свідчить відповідний контракт, який був підписаний між "Газпромом" і "Нафтогазом". На перший рік транзиту було зазначено 65 млрд кубометрів, а на наступні – 40 млрд. Чому так скоротилася кількість? Тому що Україну обійшли. Безумовно, це не відрізає нас від транзиту. Але український маршрут буде розглядатися як резервний трубопровід на випадок ремонтів, виходів з ладу, непередбачених обставин на південному або північному маршрутах. Плюс залишається ще 20-25 млрд кубометрів, які вигідніше буде і після 2024 року поставляти через Україну" , – сказав Рябцев.

Він підкреслює, що обхід української ГТС з півдня не викликав опір у представників влади, хоча від цих проєктів можемо втратити навіть більше, ніж від "Північного потоку-2".

"Як не дивно, ніхто не закликав ввести санкції проти будівельників "Балканського потоку", не організовував спеціальних груп у "Нафтогазі", щоб чинити опір добудові і проводити відповідні переговори. Хоча "Балканський потік" є продовженням "Турецького потоку" і прямою альтернативою українського транзитного маршруту" , – додав фахівець.

Нагадаємо, Сербія оголосила про завершення будівництва трубопроводу-перемички з Угорщиною, який буде продовженням "Балканського потоку". З цього трубопроводу в Угорщину буде надходити російський газ в обхід України. Поставки газу по новому маршруту повинні розпочатися 1 жовтня.