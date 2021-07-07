Ingenuity здійснив найдовший політ на Марсі (вiдео)

Вертоліт NASA Ingenuity, який знаходиться на Марсі, успішно завершив дев'ятий політ над поверхнею планети. Він став найскладнішим за весь час роботи апарату у космосі, повідомляє Обозреватель.

Цього разу роботизований дрон-розвідник Ingenuity відзначився найтривалішим польотом з моменту перебування на Червоній планеті. Про це йшлося в повідомленні лабораторії реактивного руху NASA в Twitter﻿.

"Марсіанський вертоліт розсуває кордони Червоної планети. Апарат завершив дев'ятий і найбільш складний до нинішнього моменту політ, пролетівши 166,4 секунди зі швидкістю 5 м/с " , - уточнюється в повідомленні.

Як відзначило космічне агентство, Ingenuity протримався над поверхнею планети 166,4 секунди, що є найтривалішим результатом з моменту його перебування на Марсі. Під час польоту дрон подолав відстань більш ніж на 600 метрів зі швидкістю 5 м/с.

Вертоліт буде вивчати ті райони, куди не зможе дістатися марсохід, і допоможе створити тривимірні карти поверхні планети. Джерело: Скриншот

Також вертоліт зробив декілька знімків, в тому числі власної тіні на поверхні планети.

Минулий, восьмий по рахунку політ відбувся 21 червня. Машина пересувається з одного місця на інше, щоб перевірити функціонування своєї навігаційної системи.