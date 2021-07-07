Ingenuity здійснив найдовший політ на Марсі (вiдео)

Ingenuity здійснив найдовший політ на Марсі (вiдео)

Вертоліт NASA Ingenuity, який знаходиться на Марсі, успішно завершив дев'ятий політ над поверхнею планети. Він став найскладнішим за весь час роботи апарату у космосі, повідомляє Обозреватель.

Цього разу роботизований дрон-розвідник Ingenuity відзначився найтривалішим польотом з моменту перебування на Червоній планеті. Про це йшлося в повідомленні лабораторії реактивного руху NASA в Twitter﻿.

"Марсіанський вертоліт розсуває кордони Червоної планети. Апарат завершив дев'ятий і найбільш складний до нинішнього моменту політ, пролетівши 166,4 секунди зі швидкістю 5 м/с ", - уточнюється в повідомленні.

Як відзначило космічне агентство, Ingenuity протримався над поверхнею планети 166,4 секунди, що є найтривалішим результатом з моменту його перебування на Марсі. Під час польоту дрон подолав відстань більш ніж на 600 метрів зі швидкістю 5 м/с.

Вертоліт буде вивчати ті райони, куди не зможе дістатися марсохід, і допоможе створити тривимірні карти поверхні планети.
Вертоліт буде вивчати ті райони, куди не зможе дістатися марсохід, і допоможе створити тривимірні карти поверхні планети. Джерело: Скриншот

Також вертоліт зробив декілька знімків, в тому числі власної тіні на поверхні планети.

Минулий, восьмий по рахунку політ відбувся 21 червня. Машина пересувається з одного місця на інше, щоб перевірити функціонування своєї навігаційної системи.

Новини

analytics