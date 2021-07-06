Вчені: кількість антитіл не визначає необхідність вакцинації

Вчені закликають перехворілих COVID-19 в легкій формі вакцинуватися незалежно від титру антитіл, повідомляє Інтерфакс.

"Перенесений вірус дає якийсь захист, але не абсолютний. Вакцинуватися поверх легкого перебігу коронавірусу було б корисно", - повідомив на вебінарі Нової ліги університетів віце-президент по біомедичних досліджень Сколковского інституту науки і технологій (Сколтех) Михайло Гельфанд.

Професор Сколтеха Георгій Базикін в свою чергу пояснив рекомендацію різницею в якості імунітету від хвороби і після вакцинації.

"При захворюванні імунітет визначає вірусну частку за різними ознаками, частину з них частка може змінювати, тому імунна відповідь може виявитися недостатньо ефективною. Вакцини ж спроектовані, щоб демонструвати антиген рівно там, де вірусній частинці складно змінитися", - сказав він.

Крім того, вчені висловилися про відсутність необхідності перевіряти антитіла до COVID-19 перед вакцинацією.

"З точки зору популяційних досліджень антитіл, у нас немає достатніх даних, щоб сказати: ось це (значення) - добре для захисту, а це - погано. Плюс у нас безліч тестів: я не знаю, чи можна їх порівняти, як їх порівнювати і чи доступні людям тести на нейтралізуючі антитіла (такі тести набагато більш інформативні, ніж звичайні тести на антитіла)", - сказав директор Інституту міждисциплінарних медичних досліджень (Іммі) Європейського університету в Санкт-Петербурзі Антон Барчук.

За даними вчених, імуногенність вакцин проти коронавірусу може знижуватися відносно нових штамів, але їх ефективність при цьому залишається досить високою.

"Ефективність вакцини - це не про кількість антитіл, а про те, наскільки вона запобігає захворюванню. Скажімо, ефективність 90% означає, що з 100 вакцинованих людей захворіли б всього-на-всього 10" , - пояснив Базикін.

При цьому не виключено, що в майбутньому вірус може мутувати до стану, що дозволяє йому "вислизати" від імунної системи людини. Тоді розробникам доведеться щорічно оновлювати склад вакцин, як це відбувається з щепленнями від грипу.