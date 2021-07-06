Україна скоротила видобуток газу

Україна протягом перших шести місяців 2021 р. видобула 9,75 млрд куб м природного газу, на 4% менше, ніж минулого року. У порівнянні з 2019 р. видобуток скоротився на 7%. Про це свідчать оперативні дані ТОВ «Оператор ГТС України», повідомляє ExPro.

Найбільше скорочення видобутку спостерігається у державних компаній – АТ «Укргазвидобування» (УГВ) та ПАТ «Укрнафта». Так, УГВ у першому півріччі 2021 р. скоротило видобуток газу на 5,3% - до 6,8 млрд куб м. «Укрнафта» скоротила видобуток на 7,3% - до 542 млн куб м.

Разом з тим, «Чорноморнафтогаз», навпаки, наростив обсяги видобутку у даний період майже на 9% - до 5 млн куб м у 2021 р.

Видобуток приватних компаній стабілізувався за результатами роботи у січні-червні 2021 р. – на рівні 2,42 млрд куб м. Варто зазначити, що в попередні місяці видобуток приватними компаніями також був нижчим, ніж минулого року. Проте, приватні видобувники активно нарощують видобуток в останні місяці.

Нарощуванню видобутку сприяє збільшення інвестицій у газовидобуток та буріння. Ріст інвестицій відбувається на фоні рекордно високих цін на природний газ в Україні. Разом з тим, видобуток державних компаній продовжує падати.

Протягом червня Україна видобула 1,6 млрд куб м природного газу, на 2,6% менше, ніж минулого року.