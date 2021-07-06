Кулеба закликав Росію звільнити українського журналіста Єсипенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту приєднатися до України в вимозі від Росії звільнити українського журналіста, кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенко, незаконно затриманого в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна рішуче засуджує незаконне затримання і катування Росією журналіста "Радіо вільна Європа/Радіо Свобода" Владислава Єсипенко в тимчасово окупованому Криму. Атаки Росії на свободу медіа і права людини повинні бути припинені. Оскільки сьогодні починається "суд", приєднуйтесь до нас у вимозі від Москви звільнити Єсипенко", - написав Кулеба на своїй сторінці в Twitter у вівторок.

Як повідомлялося, 10 березня в тимчасово окупованому Росією Криму був затриманий громадянин України Владислав Єсипенко. Позаштатного кореспондента "Радіо Свобода" Єсипенко звинувачують в незаконному виготовленні, переробці або ремонті вогнепальної зброї (ч.1. Ст. 223-1 Кримінального кодексу РФ) і незаконному виготовленні боєприпасів. 6 липня районний суд в Сімферополі почав розглядати справу Єсипенко по суті.