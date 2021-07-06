Експерти розповіли про позитивний вплив шовковиці на організм

Вчені заявляють, що шовковиця насичена корисними для організму антиоксидантами, вітамінами і мінералами. Продукт - відмінний профілактичний засіб від офтальмологічних захворювань, повідомляє Men's Life.

Крім того, вживання шовковиці зменшує кількість холестерину і покращує функціонування травної системи.

В шовковиці міститься ніацин. Речовина сприяє продукуванню інсуліну. Плоди корисні для вагітних, бо знижують ризик появи патологій під час внутрішньоутробного розвитку дитини.

При вживанні продукту важливо дотримуватися помірності. Якщо з'їсти багато чорної шовковиці, може спостерігатися проносний ефект. Білі плоди у великій кількості можуть викликати запори.

Зберігати ягоди в холодильнику слід не більше 3-х днів. Після цього терміну шовковиця втратить свої позитивні властивості.

Корисні ягоди, овочі й фрукти без перебільшення можна вважати природною аптечкою. Крім позитивного впливу на організм вони покращують зовнішній вигляд і допомагають тримати вагу під контролем.