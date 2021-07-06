Естонія повідомила про зростання захворюваності COVID-19

Міністр охорони здоров'я і праці Танел Кийко заявив, що в Естонії після 14-тижневого зниження поширення коронавірусу знову зростає захворюваність, повідомляє Інтерфакс.

"Ми можемо чітко сказати, що картина COVID-19 в даний час змінюється, тенденція до зниження припинилася, і тепер ми всі повинні працювати над відновленням цієї тенденції" , - сказав міністр на прес-конференції у вівторок.

Так, число нових випадків зараження коронавірусом, яке послідовно знижувався з середини березня, минулого тижня виросло в тижневому порівнянні. З 28 червня по 4 липня було виявлено 224 нових випадки зараження - на 37% більше, ніж тижнем раніше, коли інфекцію виявили у 163 осіб.

За словами Кийко, це викликано подорожами, активними зустрічами людей, інфіковані стали порушувати режим самоізоляції.

При цьому "дельта-штам став домінуючим в Естонії", визнав міністр.