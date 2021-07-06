Російський газ в обхід України може коштувати Європі дорожче, – експерт

Транспортування російського газу до Угорщини в обхід України – не має економічної доцільності. Угорщина дійсно заявляла свій інтерес отримувати газ із Росії не через Україну, а через новостворений коридор з "Турецького потоку" в Болгарію і Сербію, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив керівник програм аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

"Логістичне плече трохи довше, в порівнянні з українським маршрутом. Досить дивно, чому Угорщині буде більш вигідно отримувати газ із Сербії, ніж на українському кордоні. Адже замість однієї транзитної країни, вона має минути цілу низку транзитних країн, кожна з яких на кожному відрізку бере свій тариф.

Водночас ми знаємо, що у росіян ціни на газ не завжди відповідають ринку, є в цьому якась політична складова. Не виключаю, що тут також можливий такий сценарій, щоб показати життєздатність і хоч якусь економічну привабливість цього маршруту" , – сказав Ніцович.

Водночас він підкреслює, що Угорщина не є великим споживачем газу. За його словами, основний російський інтерес – це Італія. Наразі Росія своєю інфраструктурою не дотягує до Італії, тому намагається зібрати максимум споживачів з тим, що є.

"До 2024 року в нас є законтрактовані обсяги, які "Газпром" зобов'язується купувати. Тому поки питання транзиту південним коридором нас не особливо стосуються. Але звичайно, це вплине на ті обсяги, які будуть прокачуватися українською ГТС після 2024-го. Це якась складова системи рівнянь, куди входить також "Північний потік-2" і в цілому майбутнє російського газу в Європі" , – сказав Ніцович.

Нагадаємо, Сербія відзвітувала про завершення будівництва трубопроводу-перемички, який стане продовженням "Балканського потоку" в Угорщині. З цього трубопроводу з 1 жовтня в Угорщину повинен надходити російський газ в обхід України.