Привіт, сонце! Прогноз погоди в Україні на 7 липня

В Україну повертається сонце! І хоча погода буде все ж хмарною, але це не завадить температурі не опускатися нижче 26°С удень. Але, тим не менш, грози та дощі на місцях будуть тривати.

Отже, у середу, 7 липня, найбільш спекотна погода вдень буде, як не дивно, на найбільш крайньому заході нашої країни - Закарпатті. Там температура повітря прогріється вдень до 27-30°С, уночі ж опуститься до 15-17°С. У цілому ж, на заході, як і в центрі, очікується 27-30°С удень і 15-19°С уночі. У північних областях прогноз обіцяє 28-30°С удень і 15-18°С уночі. На сході, півдні та в Криму вдень очікується 26-29°С і 16-20°С уночі.

Дощі залишаються тільки на сході, на півдні України та в Криму. Найбільш вітряно буде на півдні - там очікуються шквали від 14 до 25 км/год. При цьому, найбільш тихим буде Крим - там прогнозується не більше 4 км/год протягом дня. У центрі та на сході очікується максимальний вітер 11-18 км/год, на заході - від 7 до 11 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 7 липня в південних і східних областях будуть грози. Днем, у окремих районах - град (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці України, Києві , очікується температура від 20 до 29°С протягом дня, вітер 11-24 км/год і, можливо, невеликий дощ.