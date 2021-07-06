Зловмисники повідомили про мінування Київради (Оновлено)

Співробітників і відвідувачів Київської міської ради евакуюють з будівлі у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування будівлі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

"Надійшло чергове повідомлення про замінування будівлі Київської міської ради. Тепер з вимогою викупу в 0,5 біткоїна. Ухвалено рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб. Упевнений, що ця історія знову вигадана. Однак життя і здоров'я людей залишаються пріоритетом" , - написав Бондаренко.

Оновлено. У будівлі Київської міської ради вибухівку не виявлено. Роботу постійних комісій КМДА відновлено.

Про це заявив﻿ заступник глави КМДА і секретар міськради Володимир Бондаренко.