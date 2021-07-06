Зловмисники повідомили про мінування Київради: вимагають півбіткона

Співробітників і відвідувачів Київської міської ради евакуюють з будівлі у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування будівлі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.