Зловмисники повідомили про мінування Київради: вимагають півбіткона
Співробітників і відвідувачів Київської міської ради евакуюють з будівлі у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування будівлі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.
"Надійшло чергове повідомлення про замінування будівлі Київської міської ради. Тепер з вимогою викупу в 0,5 біткоїна. Ухвалено рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб. Упевнений, що ця історія знову вигадана. Однак життя і здоров'я людей залишаються пріоритетом", - написав Бондаренко.