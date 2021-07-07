В Україні стартувала акція "Автомобіль року 2022"

Акція "АвтоРоку" стартувала в Україні 2022". Вона відсвяткувала вже 20-річний ювілей і цього року виходить на новий рівень, повідомляє Обозреватель.

Про це розповідае прес-служба﻿ акції. Основною метою є популяризація та представлення громадськості та експертам нових автомобілів від офіційних імпортерів, тому зміни орієнтовані на максимальне охоплення автомобілів-учасників, залучення експертів та активну позицію громадськості.

Відтепер в акції автоматично беруть участь усі автомобілі, які були представлені на території нашої країни, та потрапили до продажу офіційно у період з 25 листопада 2020 року по 25 листопада 2021 року. Це означає, що цього року близько 100 автомобілів-претендентів будуть боротись за перемогу в різних номінаціях.

Умови відбору також зазнали змін. Відтепер серед автомобілів, що претендують на дві головні номінації "Легковий автомобіль року" та "Кросовер/SUV року", будуть боротися лише повністю нові покоління моделей. Тобто автомобілі, які зазнали незначних або косметичних змін, не мають можливості змагатися за перемогу в абсолютних номінаціях.

Проте досить часто під час таких оновлень автомобілі отримують ряд цікавих конструктивних рішень. Зокрема, нові типи силових установок, гібридні або плагін-гібридні. Ці новинки будуть змагатись за звання кращих в окремих додаткових та спеціальних номінаціях.

Відповідно до тенденцій в номінації були внесені важливі зміни. Автомобільний ринок все більше схиляється до машин форм-фактору кросоверів та SUV. Так трійка найбільш продаваних моделей нових авто місяць за місяцем утримують кросовери, тож і розширення номінацій саме для таких авто виглядає логічним та закономірним. Тому в "АвтоРоку 2022" з’явились номінації "Кросовер/SUV преміум сегменту", "Електрокросовер/SUV", "Плагін-гібридний кросовер/SUV".

Отже, головні та додаткові номінації акції 2022 року виглядають наступним чином:

Головні та додаткові номінації акції 2022 року. Джерело: autoroku.ua

Успіх окремих компаній і певних моделей саме в межах нашого ринку – це важка праця українських офісів. Тому, щоб відзначити успіхи та зусилля цих людей, створені такі бізнесові номінації як "Прорив року" (відзначає бренд, що отримав найбільшу долю ринку) та "Лідер продажу" (отримує компанія за найбільш продавану модель на ринку). Дані для визначення переможців цих номінацій ми отримуємо з бізнес-аналітичного сайту cars-stats.com.ua.

Ще один важливий сегмент ринку – комерційні автомобілі. Цього року цей сегмент буде виділений в окреме голосування у номінаціях "Пікап", "Компактний фургон" та "Фургон". Обирати лідерів буде тільки експертне журі, яке має відповідний досвід і компетенцію в галузі комерційних автомобілів.

Знайомтеся з учасниками акції 2022 року на сайті﻿, у Facebook﻿ та YouTube﻿. Голосування громадськості розпочнеться 6 грудня 2021 року. Визначення переможців у лютому 2022 року.