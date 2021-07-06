Російський серіал "Не родись красивою" заборонили в Україні

Популярний російський серіал "Не родись красивою" (2005-2006) потрапив під заборону для демонстрації та розповсюдження на території України. У чорному списку також опинилися і інші відомі фільми та серіали, повідомляє Обозреватель.

Відповідне рішення у першому читанні прийняло Державне агентство України з питань кіно (Держкіно). Визнано недійсними державні посвідчення на право демонструвати фільми і телесеріали: "Не плач за мною, Аргентино!" (Росія, 2012-2013), "Щасливої дороги!" (Росія, 2008), "Офіцерські дружини" (Україна, 2015), "Шукайте маму" (Росія, 2012), "Алі-Баба і сорок розбійників" (Україна, 2005), "Однокласниці (Право на щастя)" (Росія, 2007).

Серіал "Не родись красивою" потрапив в чорний список. Джерело: msfiction.ru

Згідно з інформацією на сайті Держкіно, ці фільми і серіали заборонені для демонстрації через участь в них осіб, внесених до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. Серед них актриса Юлія Глібова, співаки Денис Клявер, актор Костянтин Кабанов та Роман Курцин.

"Не родись красивою" – російський комедійно-мелодраматичний серіал виробництва кінокомпанії "Амедіа", який показували з 5 вересня 2005 року по 7 липня 2006 року на телеканалі "СТС". Адаптація колумбійської теленовели Yo soy Betty, la fea.

Неллі Уварова в ролі Каті Пушкарьової. Джерело: msfiction.ru

Зазначимо, що незабаром в Україні вийде схожий серіал "Моя улюблена Страшко". За сюжетом головна героїня влаштовується асистентом директора у велику косметичну компанію Bon Visage. Вона опиняється у світі красивих і багатих, проте відчуває себе в ньому некомфортно.