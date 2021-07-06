В Індії тисячі людей отримали фейкову вакцину

В Індії під виглядом вакцини від коронавірусу вводили людям фізрозчин. Жертвами такої "вакцинації" стали тисячі людей, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що в схемі із продажем фейкової вакцини були замішані медичні працівники. За словами Вішала Тхакура, представника поліцейського управління Мумбаї, в місті і його околицях було проведено як мінімум 12 кампаній з фейкової вакцинації.

"Вони використовували фізрозчин і робили ін'єкції. У кожному пункті фейкової вакцинації вони робили це" , - відзначив він.

За даними поліції, близько 2 500 осіб отримали фейкові уколи, організатори заробили на схемі 28 000 доларів.

"Ми заарештували лікарів. Вони використовували клініку, яка виготовляла підроблені сертифікати, флакони, шприци" , - додав Тхакур.

На сьогодні заарештували 14 осіб за підозрою в шахрайстві, замаху на вбивство, злочинній змові і за іншими звинуваченнями.