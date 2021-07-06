Гороскоп на 7 липня: що чекає на всі знаки Зодіаку

Завтра зірки обіцяють можливість домогтися успіху практично в будь-яких областях. Головне не позіхати та не втрачати шансів, повідомляє УНИАН.

Овен

Завтра день наділяє Овна чималим зарядом бадьорості, енергії і сил. Ледве вставши з ліжка, ви відчуєте, що можете звернути гори.

Тілець

Завтра день обіцяє порадувати Тельця приємними сюрпризами. У всьому, за що б він не взявся, удача обіцяє бути на його боці

Близнюки

Втома і роздратування будуть супроводжуватися навіть озлобленням. Не можна заганяти всередину негативні емоції. Усвідомте їх повною мірою і візьміть під контроль.

Рак

Завтра Раку необхідно тримати дистанцію з оточуючими, не дозволяючи сісти собі на шию. Ставте свої інтереси понад усе.

Лев

Лев завтра буде прекрасним слухачем і не менш прекрасним оповідачем. День наділяє його розвиненою інтуїцією, творчими здібностями і буйною фантазією.

Діва

Завтра гороскоп віщує Діві непоганий день, проте будьте готові до деяких викликів, які він вам готує.

Терези

Події цього дня і спілкування з оточенням принесуть відчуття спокою і комфорту.

Скорпіон

Завтра гороскоп схиляє Скорпіона маніпулювати людьми, втім, оточуючі і самі будуть охоче виконувати всі його бажання.

Стрілець

Напористі та рішучі дії, впевнене просування до намічених цілей слід поєднувати з плануванням перспективних справ. У вирішенні важливих життєвих проблем вам допоможуть мудрість, інтуїція і незалежність.

Козеріг

Завтра ситуація може зажадати від Козерога підтримати когось із оточуючих, надати допомогу, вислухати або дати пораду. Більш того, Козеріг і сам буде налаштований альтруїстично, так що навіть якщо до нього не звернуться за допомогою, він здатний сам її запропонувати.

Водолій

Рекомендується енергійно взятися за нові справи, активізувати свою діяльність в бізнесі, остаточно визначитися у відносинах з близькою людиною. Не варто піддаватися прихованим емоціям, які можуть спровокувати небажані наслідки.

Риби

Завтра зірки гороскопу радять Рибам присвятити цей день спілкуванню поколінь. Батьки, діти, онуки-чим більше близьких людей збереться разом, тим краще