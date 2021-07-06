У Києві тривають "мінування": зловмисники "взялися" за ТРЦ

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування трьох торгівельних центрах Києва, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

"Так, надійшли повідомлення про мінування Київської міськради і трьох торгових центрів: Оушен Плаза, Метроград, Гуллівер" , — заявили в поліції.

Нагадаємо, у вівторок, 6 липня, надійшло повідомлення про замінування будівлі Київської міської ради. Зловмисник вимагає викуп у розмірі половини біткоіни.